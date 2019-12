Mundial de Moth 2019 Perth. Informe exclusivo de Machi Contessi con todos los detalles técnicos que dejo el mundial.

Tom Slingsby, campeón.



Kyle Langford, subcampeón.



Tom Burton, tercero.



Copyright Machi Contessi

Foil,



Copyright Machi Contessi

Cortando puntas de foil.



Copyright Machi Contessi

Timón custom.



Copyright Machi Contessi

Detalles de maniobra.



Copyright Machi Contessi

Timón sin bulbo.

Fuente info Machi y Vito Contessi

Mundial de Moth 2019 Perth

Terminó el mundial de moth y tal como sucede habitualmente en esta clase de desarrollo, cada mundial es una oportunidad para ver las novedades y mejoras que las distintas marcas y los propios participantes van introduciendo.

Fue un mundial especial porque se sabìa de antemano que la cancha de Perth en el rio Swan ofrecería mucho viento y agua plana, así que todos se prepararon para esas condiciones, pero Tom Slingsby puso la vara muy alta para todo el resto. Para que tengamos una idea cuando empezamos con el Moth en la Argentina en el año 2014 el target speed en ceñida era de unos 14 a 15 nudos. Ya antes del mundial de Garda en el 2017 sabíamos que si no navegabas a 17 nudos en ceñida no tenías chances. Y en este mundial Tom Slingsby ya estuvo haciendo 20 nudos en ceñida. Es decir que prácticamente la clase ha evolucionado a razón de 1 nudo por año en estos ùltimos 6. Esta evolución se dio tanto en los foils como en el paquete aèreo: mástil, vela, alas, carenados y en este caso también tuvo mucho que ver el estado físico. Todos los timoneles de punta eran atletas, ex campeones olímpicos de Laser, equipos de SailGP, Copa América, etc. En definitiva tipos que podian estar las 4 regatas colgados a fondo.

Una cosa interesante que tuvo este mundial fue la existencia de distintas plataformas en el top ten. O sea no hubo una marca de barcos que monopolizara los primeros puestos tal como sucedió hasta el 2015 con los Mach2 y en el ùltimo mundial con los Exocet (que son los dos modelos de barcos más populares). En este caso tuvimos entre los 10 primeros barcos Exocet, Bieker, Mach2 y Manta.

Entre las velas predominaron los modelos Decksweeper que evidentemente son las recomendadas para vientos fuertes. En el anterior mundial la marca inglesa Lennon era la más elegida por los competidores de punta. Ahora volvió North con mucha fuerza y con unos desarrollos muy buenos de sus testers (Slingsby, Greenhalgh y Bruni), aparecieron unos prototipos de Doyle desarrolladas por Langford en Australia y obviamente las tradicionales KA y Lennon. Importante aclarar que las velas Decksweeper exigen hasta 5 puntos de cunninghan para poder trabajar toda la superficie inferior y los más puristas le agregan también un carenado a la cubierta para que el gratil trabaje sobre el mismo sin dejar escapar el flujo.

En materia de foils el ganador utilizó los Exocet que vienen con su barco, pero luego encontramos a 7 competidores dentro del top ten utilizando los foils swift que diseña y fabrica Luca Damic, luego habia muchso Mach2,41 y también algunos Blueworks que son el único modelo de foil central anhedral. En timones la dispersión es aùn mayor y aparecen aquí muchos desarrollos homemade, timones sin bulbos, anhedrals y tipo ala de gaviota como los que se ven en algunos barcos de la Copa América. La tendencia general de los apéndices es que sean cada vez más high aspect (más largos y menos anchos), lo cual los hace más veloces pero también menos estables. En materia de verticales también hubo algunas novedades como un vertical de timón macizo y mucho más angosto que sacó Damic al mercado una semana antes del mundial y que usaron Burton, Greenhalgh y Brad Funk.

Entre los mástiles la marca más usada fue la australiana CST. Aquí también menos es más y los mástiles se han acortado hasta 200 mm para adaptarse a las nuevas velas decksweeper y cumplir así con la consigna de bajar el centro vélico.

IN and OUT

IN: Los moth Bieker fabricados ahora por el astillero Mackay de NZ y con varios pilotos ilustres. Este barco ya lleva un par de años desde que salió a escena pero sus primeras apariciones no habían sido alentadoras. Pareciera que con Mackay ha logrado mayor confiabilidad. De todos modos el barco aparece muy extremo con foils verticales que son 20 cm más altos que el resto y alas cortas y muy empinadas para lograr mayor brazo adrizante. Se los veía veloces pero también se vieron muchas tumbadas de estos barcos en condiciones que los Mach2 y los Exocet no sufrían. Habrìa que verlos correr con más ola para saber cual es el límite.

OUT: Las jarcias regulables o canting rigs. Incursionaron del 2015 al 2017, pero la mayorìa ha vuelto a los obenques y stay de proa fijos.

IN: Las alas rígidas que introdujo la marca Rocket y que hoy usan los cascos italianos de Manta y que vienen como opcional en los Bieker. También sigue en boga en las alas la eliminación de las barras frontales superiores y la elevaciòn del borde de ataque para generar más lift y brazo adrizante.

Qué usaron los top 5 del mundial.

1) TOM SLINGSBY. Casco: Exocet. Foils: Exocet. Vela: North DS

2) KYLE LANGFORD. Casco: Bieker. Foils: Damic. Vela: Doyle DS

3) TOM BURTON. Casco: Mach2 . Foils: Damic. Vela: North DS

4) SCOTT BABBAGE. Casco: Bieker. Foils: Bieker. Vela: North DS

5) FRANCESCO BRUNI. Casco: Manta. Foils: Exocet. Vela: North DS

Machi Contessi para © Juanpanews. Prohibida su traducción sin la debida autorización escrita de su autor. Se permite el uso de la nota sólo en forma completa y con link directo o mención a www.juanpanews.com