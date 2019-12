The Ocean Race tendrá una escala en la ciudad de Shenzhen en China.

copyright Ainhoa Sanchez/Volvo AB

Fuente info The Ocean Race

17 – 12 – 2019

The Ocean Race 2021-22 anuncia una escala en China

The Ocean Race will return to China.

La edición 2021-22 de The Ocean Race hará escala en Asia, en la ciudad china de Shenzhen, que se estrenará como sede de la emblemática regata oceánica con tripulación.

Ubicada justo al norte de Hong Kong, en un área conocida como Great Bay, Shenzhen está entre las ciudades chinas más prósperas y de más rápido crecimiento en los últimos 30 años. Como sede de muchas multinacionales muy importantes, así como de las principales empresas chinas, es un núcleo clave para todos los implicados en la regata.

Haz clic aquí para ver el vídeo

“En los últimos años, China ha detectado el enorme potencial del área de la Gran Bahía, priorizando su desarrollo, centrado en Shenzhen, con las nuevas políticas y utilizando su ubicación oceánica para obtener el máximo provecho”, afirmó recientemente Li Xi, Secretario del Comité Provincial de Guangdong.

“También se ha destacado en repetidas ocasiones que los recursos nacionales en todas las fases se destinarían a Great Bay, para construirla como una potencia económica de clase mundial”.

The Ocean Race ha visitado China desde la edición 2008-09. Ahora parará en Shenzhen, también conocida como el Silicon Valley de China, que alberga a una población cercana a los 20 millones de habitantes, lo que la sitúan entre las cinco ciudades más pobladas del país.

“Esta es la quinta edición consecutiva de la regata en la que hacemos escala en China”, afirma Johan Salén, el Director Gerente de The Ocean Race.

“En 2018, Dongfeng Race Team, con bandera china, ganó la competición, en el final más igualado de la historia, y la parada en China fue importante para aumentar la base local de aficionados tanto para el equipo como para el evento”.

La edición 2021-22 de The Ocean Race contará con dos clases de embarcaciones: la innovadora clase IMOCA 60, con foils, junto con los monotipos VO65 que brindaron una igualísima y emocionante batalla en la última edición.

“Abrir la regata a la flota IMOCA 60 y a los VO65 nos hará tener lo mejor de ambos mundos”, explicó Salén. “En la última edición, los VO65 demostraron ser rápidos y fiables, y ofrecieron regatas extremadamente igualadas”.

“Con los IMOCA 60, apostamos una vez más por la innovación y el diseño. Los barcos IMOCA foilearán, lo que los coloca a la vanguardia del deporte”.

La navegación oceánica no es algo nuevo para la gente de la Gran Bahía y el sudeste de China, que se enorgullecen de su rica herencia marítima. Actualmente, un entorno favorable y las nuevas tecnologías brindan grandes oportunidades tantos a los aficionados de la vela como a los más jóvenes para organizar actividades y formar equipos para participar en futuras regatas, reviviendo la tradición existente en la zona por la navegación.

Las últimas cuatro ediciones de la regata han tenido equipos con bandera china, que culminaron con la victoria del Dongfeng Race Team en 2017-18. Se espera que haya al menos un equipo chino para la edición 2021-22 de The Ocean Race.

The Ocean Race saldrá desde Alicante (España) en el cuarto trimestre de 2021 y finalizará en Génova (Italia) en junio de 2022. Shenzhen, China se une a Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Auckland (Nueva Zelanda), Itajaí (Brasil), Aarhus (Dinamarca) y La Haya (Holanda) como sedes confirmadas, junto con Cabo Verde, que será la primera parada en África Occidental en la historia de la regata.